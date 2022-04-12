Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём космонавтики. Их видеопоздравление приводится на сайте «Роскосмоса».

«Дорогие друзья! 61 год назад наша страна сделала ещё один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полётов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — заявил Артемьев.

В свою очередь, Матвеев отметил, что полёт Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», — заключил Корсаков.

Ранее президент России Владимир Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.