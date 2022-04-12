Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём космонавтики

Короткая ссылка
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём космонавтики. Их видеопоздравление приводится на сайте «Роскосмоса».

«Дорогие друзья! 61 год назад наша страна сделала ещё один шаг к познанию неизведанного, покорению Вселенной человеком. Началась новая страница истории — история пилотируемых космических полётов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин», — заявил Артемьев.

В свою очередь, Матвеев отметил, что полёт Гагарина стал вершиной самоотверженного труда многих специалистов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.

«Мы первые благодаря Юрию Гагарину. Никогда не забудем его подвиг. Так было, есть и будет. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на благо освоения космоса», — заключил Корсаков.

Ранее президент России Владимир Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить