Путин предложил увеличить должностной оклад космонавтов

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Президент России Владимир Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.
Путин предложил увеличить должностной оклад космонавтов
  • РИА Новости

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «это всё будет отражаться и на надбавках». 

Президент выразил надежду, что общий объём доходов для российских космонавтов «будет заметен».

Также Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с партнёрами в космической сфере.

12 апреля российский президент во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.

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