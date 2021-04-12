Путин предложил увеличить должностной оклад космонавтов
- РИА Новости
«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «это всё будет отражаться и на надбавках».
Президент выразил надежду, что общий объём доходов для российских космонавтов «будет заметен».
Также Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с партнёрами в космической сфере.
12 апреля российский президент во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.