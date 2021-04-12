Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в космической сфере

Россия готова к сотрудничеству с партнёрами в космической отрасли. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе», — сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Путин отметил, что Россия в XXI веке должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав.

RT вёл прямую трансляцию совещания, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России.

Ранее стало известно, что российский президент во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.