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Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в космической сфере

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Россия готова к сотрудничеству с партнёрами в космической отрасли. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в космической сфере
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнёрами в космосе», — сказал он на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Путин отметил, что Россия в XXI веке должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. 

RT вёл прямую трансляцию совещания, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России. 

Ранее стало известно, что российский президент во время поездки в город Энгельс Саратовской области в День космонавтики побывал на месте приземления Юрия Гагарина.

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