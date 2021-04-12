«Именно наша страна проложила дорогу во Вселенную»: Путин о достижениях в освоении космоса

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России. В День космонавтики президент находится с рабочей поездкой в Саратовской области, где в 1961 году приземлился Юрий Гагарин. RT вёл трансляцию.