«Именно наша страна проложила дорогу во Вселенную»: Путин о достижениях в освоении космоса
Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочее совещание, на котором обсуждались долгосрочные приоритеты развития космической деятельности в России. В День космонавтики президент находится с рабочей поездкой в Саратовской области, где в 1961 году приземлился Юрий Гагарин. RT вёл трансляцию.
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