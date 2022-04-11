Рогозин сообщил о переносе на 2024 год первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5», который изначально планировался на декабрь 2023 года, перенесён на апрель–июнь 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Корабль должен быть сорван твердотопливными двигателями с ракеты, отойти на безопасное расстояние, выпустить парашют и сесть в отведённую точку. Второй вид испытаний — это имитация аварии в полёте на высоте 10—12 км — Qmax», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, второй тип испытаний будет проведён при первом пуске с Восточного «Ангары-А5».

Гендиректор «Роскосмоса» уточнил, что это произойдёт в апреле–июне 2024 года.

27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5», она была взята на сопровождение наземными средствами ВКС.

Как уточнял Рогозин, пуск лёгкой «Ангары-1.2» состоится в первом полугодии 2022 года.

В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.