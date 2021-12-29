В России провели испытания двигателя форсированного разгонного блока для «Ангары-А5»

В «Роскосмосе» сообщили о проведении первых огневых испытаний форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5».

«Предприятие Роскосмоса провело первое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя РД-0146Д1... Его включение, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой!» — говорится в сообщении госкорпорации.

Аппарат был создан на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.