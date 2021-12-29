В России провели испытания двигателя форсированного разгонного блока для «Ангары-А5»
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«Предприятие Роскосмоса провело первое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя РД-0146Д1... Его включение, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой!» — говорится в сообщении госкорпорации.
Аппарат был создан на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.