В России провели испытания двигателя форсированного разгонного блока для «Ангары-А5»

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В «Роскосмосе» сообщили о проведении первых огневых испытаний форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5».
В России провели испытания двигателя форсированного разгонного блока для «Ангары-А5»
  • © Роскосмос

«Предприятие Роскосмоса провело первое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя РД-0146Д1... Его включение, работа на заданных режимах, а также остановка прошли в соответствии с заложенной программой!» — говорится в сообщении госкорпорации.

Аппарат был создан на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.

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