Рогозин: первые пуски ракет «Ангара» планируются в 2026 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Ангара» — это уникальные ракеты, которые строятся по модульному принципу. То есть из однотипных универсальных модулей собираются ракеты в лёгком, тяжёлом и супертяжёлом классах. Для того чтобы добиться супертяжёлого класса, третья ступень ставится с водородным двигателем», — сказал Рогозин.

По словам главы «Роскосмоса», с 2026 года планируются первые взлёты ракет «Ангара» с водородным двигателем. Такие ракеты должны обладать повышенной грузоподъёмностью.

Ранее российский президент Владимир Путин совершил визит в Амурскую область, в рамках которого произвёл осмотр строительной площадки стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара» и ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.