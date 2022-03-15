В «Роскосмосе» сообщили о работе над новыми вариантами эксплуатации МКС

«Роскосмос» прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«Прорабатываются различные варианты дальнейшей эксплуатации российского сегмента Международной космической станции, в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации», — цитирует РИА Новости Струговца.

По его словам, МКС подвержена влиянию внешних, внеотраслевых обстоятельств, поэтому расходы на её обслуживание подлежат регулярному пересмотру.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, иначе станция «развалится».

Кроме того, сообщалось, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.