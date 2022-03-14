«Роскосмос» выполнит обязательства по МКС и вернёт американского астронавта на Землю

«Роскосмос» выполнит свои обязательства по МКС и вернёт американского астронавта Марка Ванде Хая, как и планировалось. Он вернётся на Землю на корабле «Союз» 30 марта, сообщили в госкорпорации.

Как пишет РИА Новости, западные СМИ ранее распространили сообщения об «угрозах» со стороны России прекратить сотрудничество по МКС, что может привести к проблемам с возвратом астронавта на Землю.

«Роскосмос» никогда не давал повода сомневаться в своей надёжности как партнёра. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», — приводит сообщение компании РИА Новости.

Ванде Хай прилетел на МКС 9 апреля 2021 года.

Ранее корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.

Также «Роскосмос» направил обращения партнёрам по МКС с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.