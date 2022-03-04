В «Роскосмосе» заявили о планах по развитию метеорологической группировки спутников
«Госкорпорация «Роскосмос» в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал ответ России на рестрикции Вашингтона.
Он сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей и отметил, что приоритетным направлением работы корпорации станет создание спутников двойного назначения в интересах «Роскосмоса» и Минобороны.