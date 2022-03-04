В «Роскосмосе» заявили о планах по развитию метеорологической группировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» в связи с возможностью санкционного давления сфокусирует внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.