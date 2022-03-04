В «Роскосмосе» заявили о планах по развитию метеорологической группировки спутников

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Госкорпорация «Роскосмос» в связи с возможностью санкционного давления сфокусирует внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Госкорпорация «Роскосмос» в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что США вводят полные блокирующие санкции против 22 оборонных предприятий России.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал ответ России на рестрикции Вашингтона.

Он сообщил о прекращении поставок в США ракетных двигателей и отметил, что приоритетным направлением работы корпорации станет создание спутников двойного назначения в интересах «Роскосмоса» и Минобороны.

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