Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов «омикрона»

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У вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов инцифирования штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается в материале европейского издания по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance.
Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов «омикрона»
  • AP
  • © Matt Dunham

Среди симптомов перечисляются кашель, насморк, усталость, головная боль, боль в горле и мышцах, чихание и лихорадка и чихании.

У ряда пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затруднение дыхания.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.

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