Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов «омикрона»
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Среди симптомов перечисляются кашель, насморк, усталость, головная боль, боль в горле и мышцах, чихание и лихорадка и чихании.
У ряда пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затруднение дыхания.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».
Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.