Учёные высказались о безопасности назальных вакцин от коронавируса

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Учёные прокомментировали слова вирусолога, главы Центра глобальной вирусологической сети США Константина Чумакова о том, что у медикаментов, которые предусмотрено «давать через нос», есть особенности проверок безопасности, так как «нос связан с мозгом обонятельным нервом».
Учёные высказались о безопасности назальных вакцин от коронавируса
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По словам Чумакова, который дал интервью YouTube-каналу «Посоветуйте, доктор!», с применением подобных препаратов нужно быть аккуратными, так как «вирус или антиген может попасть в мозг». Речь в данном случае шла в том числе о назальных вакцинах от COVID-19.

Вместе с тем профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн не согласился с позицией коллеги.

«Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не даёт потомства. И вакцина после введения в мозг не пойдёт. Идти просто нечему. Боюсь, Константин Михайлович здесь несколько ошибается», — сообщил он РБК.

Также точку зрения Альтштейна поддержала директор института экономики и здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Даже хорошо, что она проникает через другие каналы — это первый эшелон иммунной системы, он будет укреплён, защищён. В совокупности со «Спутником» это может стать серьёзным элементом защиты», — сказала она.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург допустил сокращение сроков клинических испытаний «Спутника V» в форме спрея.

Он заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.

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