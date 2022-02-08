Гинцбург допустил сокращение сроков клинических испытаний «Спутника V» в форме спрея

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Клинические исследования интраназальной формы вакцины «Спутник V» проходят успешно, сейчас обсуждается возможность сокращения их сроков.
Гинцбург допустил сокращение сроков клинических испытаний «Спутника V» в форме спрея
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Об этом сообщил Интерфаксу академик РАН Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи Минздрава России.

«Испытания проходят успешно. Сейчас очень интенсивно обсуждается необходимость сокращения сроков клинических испытаний интраназальной формы вакцины для того, чтобы максимально быстро ввести в гражданский оборот этот препарат, который, все надеются, сократит инфицирование и передачу коронавируса», — сказал Гинцбург.

Ранее он заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.

Доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о трёх вероятных путях дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

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