Американские учёные обнаружили антитела к штамму коронавируса «омикрон» у диких оленей

Американские учёные из Пенсильванского университета обнаружили антитела к штамму коронавируса «омикрон» у диких белохвостых оленей.

Об этом говорится в препринте, опубликованном на портале bioRxiv.

«Мы обнаружили, что 19 из 131 отобранного случайным образом белохвостого оленя (14,5%) имели положительный тест на наличие антител к коронавирусу SARS-CoV-2, указывающих на предшествовавшее заражение, ... а секвенирование полного генома показало, что среди белохвостых оленей распространяется штамм «омикрон», — говорится в исследовании.

Олени были отобраны в Стейтен-Айленде в штате Нью-Йорк в период с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.

Учёные выразили обеспокоенность возможностью новых штаммов коронавируса распространяться среди животных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что штамм коронавируса «омикрон» начали выявлять у мышей и крыс.

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал тщательнее отслеживать возможные случаи передачи коронавирусной инфекции между людьми и животными.