Учёные установили, что COVID-19 временно снижает уровень мужских гормонов

Короткая ссылка
Учёные Сеченовского университета установили, что коронавирусная инфекция COVID-19 временно снижает уровень мужских гормонов у больного, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Учёные установили, что COVID-19 временно снижает уровень мужских гормонов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Учёные в течение шести месяцев собирали и изучали данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя. 

Были обследованы 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца. В ходе исследования было установлено, что у больных коронавирусом ухудшался гормональный статус и падали показатели тестостерона.

При этом через три месяца после выздоровления значимых различий между перенёсшими коронавирус и контрольной группой не было выявлено.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — заявил главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.

В октябре 2021 года врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить