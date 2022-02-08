Учёные установили, что COVID-19 временно снижает уровень мужских гормонов

Учёные Сеченовского университета установили, что коронавирусная инфекция COVID-19 временно снижает уровень мужских гормонов у больного, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Учёные в течение шести месяцев собирали и изучали данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя.

Были обследованы 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца. В ходе исследования было установлено, что у больных коронавирусом ухудшался гормональный статус и падали показатели тестостерона.

При этом через три месяца после выздоровления значимых различий между перенёсшими коронавирус и контрольной группой не было выявлено.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — заявил главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.

В октябре 2021 года врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что коронавирус влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается.