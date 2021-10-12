Инфекционист Поздняков рассказал о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему

Коронавирус влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин, однако прямое влияние вируса на клетки половых органов пока изучается. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния ещё не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных», — цитирует РИА Новости Позднякова.

Он отметил, что «никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что при лечении COVID-19 используются препараты, которые могут вызывать токсическое поражение печени.