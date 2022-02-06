В РФПИ заявили о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что индийский регулятор зарегистрировал в стране однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».

«РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролёром лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI. — RT) однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», — заявили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее также сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.

По данным портала стопкоронавирус.рф, эффективность «Спутника М» составляет 93%.