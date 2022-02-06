В РФПИ заявили о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Индии
- РИА Новости
«РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролёром лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI. — RT) однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», — заявили в РФПИ.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее также сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.
По данным портала стопкоронавирус.рф, эффективность «Спутника М» составляет 93%.