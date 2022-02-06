В РФПИ заявили о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Индии

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что индийский регулятор зарегистрировал в стране однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт».
В РФПИ заявили о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Индии
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролёром лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI. — RT) однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», — заявили в РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее также сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.

По данным портала стопкоронавирус.рф, эффективность «Спутника М» составляет 93%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить