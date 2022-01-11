Эффективность вакцины против коронавируса «Спутник М» составляет 93%

Портал стопкоронавирус.рф сообщает, что эффективность вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник М» составляет 93%.

«На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник М» составляет около 93%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина «Спутник М» создана для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник М» включена в новую версию рекомендаций Минздрава России по COVID-19.

24 декабря первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» были выпущены в гражданский оборот.