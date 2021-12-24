Первые партии вакцины от коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот

Первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные реестра Росздравнадзора.

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — отмечается в реестре.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца текущего года планируется произвести ещё 200—250 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Также сообщалось, что клеточный иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев, говорится в инструкции к препарату.

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября.