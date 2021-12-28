Вакцина «Спутник М» включена в новую версию рекомендаций Минздрава России по COVID-19

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В новую версию рекомендаций Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавируса включена информация о вакцине для подростков «Спутник М».
Вакцина «Спутник М» включена в новую версию рекомендаций Минздрава России по COVID-19
  • РИА Новости

«В рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет «Гам-КОВИД-Вак-М», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

24 декабря первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» были выпущены в гражданский оборот.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца текущего года планируется произвести ещё 200—250 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. 

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