РФПИ подал заявку на одобрение препарата от COVID-19 для подростков «Спутник М» в Индии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о подаче заявки на одобрение российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник М» для подростков в регулирующий орган Индии.

«Мы подали заявку на одобрение регулирующего органа Индии», — написал Дмитриев в Twitter-аккаунте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он также добавил, что «Спутник М» будет доступен в Индии очень скоро.

Дмитриев выразил надежду, что процесс одобрения препарата продлится порядка двух месяцев.

По данным портала стопкоронавирус.рф, эффективность «Спутника М» составляет 93%.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».