РФПИ подал заявку на одобрение препарата от COVID-19 для подростков «Спутник М» в Индии
«Мы подали заявку на одобрение регулирующего органа Индии», — написал Дмитриев в Twitter-аккаунте российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Он также добавил, что «Спутник М» будет доступен в Индии очень скоро.
Дмитриев выразил надежду, что процесс одобрения препарата продлится порядка двух месяцев.
По данным портала стопкоронавирус.рф, эффективность «Спутника М» составляет 93%.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».