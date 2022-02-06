В «Роскосмосе» назвали сроки продолжения отработки супербыстрой схемы полёта к МКС

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Начальник отдела баллистики РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Рафаил Муртазин рассказал, что отработка супербыстрой одновитковой схемы полёта к Международной космической станции (МКС) продолжится летом текущего года.

Как пишет ТАСС, специалисты продолжат отрабатывать данную схему во время запуска грузового корабля «Прогресс МС-20».

«Мы будем готовить условия для проведения четырёхвитковой схемы сближения «Прогресса МС-20» и на её фоне отработаем элементы одновитковой схемы», — пояснил Муртазин.

Ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов ранее рассказал, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале.

Всего за год «Главкосмос» планирует осуществить 11 запусков космических аппаратов.

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