В «Роскосмосе» назвали сроки продолжения отработки супербыстрой схемы полёта к МКС
Как пишет ТАСС, специалисты продолжат отрабатывать данную схему во время запуска грузового корабля «Прогресс МС-20».
«Мы будем готовить условия для проведения четырёхвитковой схемы сближения «Прогресса МС-20» и на её фоне отработаем элементы одновитковой схемы», — пояснил Муртазин.
Ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов ранее рассказал, что первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале.
Всего за год «Главкосмос» планирует осуществить 11 запусков космических аппаратов.