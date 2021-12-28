В «Главкосмосе» запланировали пуск 11 космических аппаратов в 2022 году

В следующем году «Главкосмос» планирует осуществить 11 запусков космических аппаратов, заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

«На настоящий момент по текущим контрактам мы ориентируемся на 11 запусков космических аппаратов различного назначения», — сказал он в комментарии ТАСС.

Собеседник издания уточнил, что один из пусков предполагается выполнить с космодрома Восточный, ещё три — с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Большую часть — это семь запусков — мы планируем осуществить с космодрома Байконур», — добавил Лоскутов.

Ранее он рассказал о планах по запуску британских спутников связи OneWeb в феврале 2022 года.