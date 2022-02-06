Коррекция высоты орбиты МКС назначена на 6 февраля
Как пишет РИА Новости, грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию над Землёй на 400 м.
В госкорпорации пояснили, что коррекцию необходимо провести в целях формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» 18 марта и посадкой «Союза МС-19» 30 марта.
Ранее стало известно, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.
Позднее начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что американские специалисты попросили снизить орбиту МКС на несколько километров на постоянной основе.