Коррекция высоты орбиты МКС назначена на 6 февраля

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Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют 6 февраля, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Как пишет РИА Новости, грузовой корабль «Прогресс» поднимет станцию над Землёй на 400 м.

В госкорпорации пояснили, что коррекцию необходимо провести в целях формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» 18 марта и посадкой «Союза МС-19» 30 марта.

Ранее стало известно, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.

Позднее начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что американские специалисты попросили снизить орбиту МКС на несколько километров на постоянной основе.

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