В США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

Американские специалисты попросили снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на несколько километров на постоянной основе, заявил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам баллиста, такой уровень может поддерживаться специалистами вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Ранее стало известно, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.

В РКК «Энергия» сообщили, что решение о затоплении станции будет приниматься на уровне правительств стран — участниц проекта.