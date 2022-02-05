В США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе

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Американские специалисты попросили снизить орбиту Международной космической станции (МКС) на несколько километров на постоянной основе, заявил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.
В США попросили снизить орбиту МКС на постоянной основе
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«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам баллиста, такой уровень может поддерживаться специалистами вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Ранее стало известно, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.

В РКК «Энергия» сообщили, что решение о затоплении станции будет приниматься на уровне правительств стран — участниц проекта.

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