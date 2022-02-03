РКК «Энергия»: вопрос о затоплении МКС примут на уровне правительств стран-партнёров

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Решение о затоплении Международной космической станции (МКС) будет приниматься на уровне правительств стран — участниц проекта, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».
РКК «Энергия»: вопрос о затоплении МКС примут на уровне правительств стран-партнёров
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«Вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам её затопления определяется на правительственном уровне стран — партнёров по программе МКС», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что техническая возможность свода станции с орбиты прорабатывается с момента её создания.

Ранее стало известно, что расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод МКС с орбиты в 2031 году.

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