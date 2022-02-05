Запущенный в интересах Минобороны России космический аппарат выведен на орбиту

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Космический аппарат, запущенный в интересах российского Минобороны, выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат».
Запущенный в интересах Минобороны России космический аппарат выведен на орбиту
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны России.

Позднее стало известно, что разгонный блок «Фрегат» со спутником штатно отделился от ракеты «Союз-2.1а».

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