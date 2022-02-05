Ракета «Союз-2.1а» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Успешно осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в департаменте оборонного ведомства, все необходимые по инструкции предстартовые операции, а также сам пуск ракеты-носителя прошли штатно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Россия запустит как минимум две лёгкие ракеты «Ангара».