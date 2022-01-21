В 2022 году Россия запустит как минимум две лёгкие ракеты «Ангара», заявил гендиректор «Роскосмоса» во время посещения строительства Национального космического центра в Москве.

«Как вы знаете, испытательные пуски «Ангары» идут уже полным ходом. В декабре проведён очередной пуск. В этом году мы запустим не менее двух лёгких ракет «Ангара», — сказал глава госкорпорации, его слова приводит ТАСС.

27 декабря с космодрома Плесецк стартовала ракета «Ангара-А5», она была взята на сопровождение наземными средствами ВКС.

Как уточнял Рогозин, пуск лёгкой «Ангары-1.2» состоится в первом полугодии 2022 года.

В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.