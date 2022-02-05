Разгонный блок «Фрегат» со спутником штатно отделился от ракеты «Союз-2.1а»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Космическая головная часть... штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что выведение спутника на заранее рассчитанную орбиту Земли будет длиться в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны России.