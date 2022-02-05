Разгонный блок «Фрегат» со спутником штатно отделился от ракеты «Союз-2.1а»

Космическая головная часть, включающая разгонный блок «Фрегат» и космический аппарат в интересах Минобороны, штатно отделилась от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Космическая головная часть... штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что выведение спутника на заранее рассчитанную орбиту Земли будет длиться в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим аппаратом Минобороны России.