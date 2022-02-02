Учёные Университета Джонса Хопкинса опубликовали исследование о бесполезности локдаунов

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Локдауны в первую волну коронавирусной инфекции помогли снизить смертность в Европе и США на 2%, но вызвали большие экономические и социальные издержки. Это следует из исследования специалистов Университета Джонса Хопкинса.
Учёные Университета Джонса Хопкинса опубликовали исследование о бесполезности локдаунов
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«Метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам», — приводит Fox News заявление.

В исследовании также утверждается, что предписания о самоизоляции сократили смертность на 2,9%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт. 

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