Учёные Университета Джонса Хопкинса опубликовали исследование о бесполезности локдаунов
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«Метаанализ позволяет прийти к выводу, что локдауны практически не повлияли на ситуацию в здравоохранении, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам», — приводит Fox News заявление.
В исследовании также утверждается, что предписания о самоизоляции сократили смертность на 2,9%.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.