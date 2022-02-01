Защита от «омикрона» у вакцинированных более полугода назад снижается почти в 12 раз

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Защитные свойства иммунитета от штамма коронавируса «омикрон» снижаются почти в 12 раз у людей, прошедших вакцинацию более полугода назад. Об этом заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.
Защита от «омикрона» у вакцинированных более полугода назад снижается почти в 12 раз
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«Для тех, кто вакцинирован 6—12 месяцев назад, мы видим, что способность нейтрализовать вариант «омикрон» сильно падает», — приводит ТАСС её слова на вебинаре «Омикрон» в России и в мире».

Даниленко добавила, что способность иммунного ответа снижается почти в 12 раз, при этом у недавно ревакцинированных этот показатель снижается в семь раз.

«Поэтому в общем и целом это должно стимулировать нас проходить ревакцинацию», — отметила она.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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