Защита от «омикрона» у вакцинированных более полугода назад снижается почти в 12 раз
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«Для тех, кто вакцинирован 6—12 месяцев назад, мы видим, что способность нейтрализовать вариант «омикрон» сильно падает», — приводит ТАСС её слова на вебинаре «Омикрон» в России и в мире».
Даниленко добавила, что способность иммунного ответа снижается почти в 12 раз, при этом у недавно ревакцинированных этот показатель снижается в семь раз.
«Поэтому в общем и целом это должно стимулировать нас проходить ревакцинацию», — отметила она.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.