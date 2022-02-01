Защита от «омикрона» у вакцинированных более полугода назад снижается почти в 12 раз

Защитные свойства иммунитета от штамма коронавируса «омикрон» снижаются почти в 12 раз у людей, прошедших вакцинацию более полугода назад. Об этом заявила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко.

«Для тех, кто вакцинирован 6—12 месяцев назад, мы видим, что способность нейтрализовать вариант «омикрон» сильно падает», — приводит ТАСС её слова на вебинаре «Омикрон» в России и в мире».

Даниленко добавила, что способность иммунного ответа снижается почти в 12 раз, при этом у недавно ревакцинированных этот показатель снижается в семь раз.

«Поэтому в общем и целом это должно стимулировать нас проходить ревакцинацию», — отметила она.

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