Иммунолог Крючков спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост показателей заболеваемости коронавирусом в России в течение нескольких недель.

«Что касается заболеваемости, то я думаю, что ещё минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации, медленный спуск — в 2—2,5 раза медленнее, чем был подъём», — рассказал Крючков в беседе с «Известиями».

Он также выразил опасение, что появление в России нового подвида омикрон-штамма BA.2 приведёт к выявлению более 100 тыс. случаев инфицирования COVID-19 в сутки.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.