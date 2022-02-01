Иммунолог Крючков спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

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Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост показателей заболеваемости коронавирусом в России в течение нескольких недель.
Иммунолог Крючков спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Что касается заболеваемости, то я думаю, что ещё минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации, медленный спуск — в 2—2,5 раза медленнее, чем был подъём», — рассказал Крючков в беседе с «Известиями».

Он также выразил опасение, что появление в России нового подвида омикрон-штамма BA.2 приведёт к выявлению более 100 тыс. случаев инфицирования COVID-19 в сутки.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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