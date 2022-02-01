Express: основным симптомом нового подвида коронавируса BA.2 является сильный кашель
Другими симптомом подтипа BA.2 коронавируса является потеря либо изменение обоняния или вкуса.
При обнаружении указанных признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сдать тест на COVID-19.
Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост показателей заболеваемости коронавирусом в России в течение нескольких недель.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.