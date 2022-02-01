Express: основным симптомом нового подвида коронавируса BA.2 является сильный кашель

Симптомами нового подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса являются сильный кашель и высокая температура. Об этом информирует агентство Express.

Другими симптомом подтипа BA.2 коронавируса является потеря либо изменение обоняния или вкуса.

При обнаружении указанных признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сдать тест на COVID-19.

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