Express: основным симптомом нового подвида коронавируса BA.2 является сильный кашель

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Симптомами нового подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса являются сильный кашель и высокая температура. Об этом информирует агентство Express.

Другими симптомом подтипа BA.2 коронавируса является потеря либо изменение обоняния или вкуса. 

При обнаружении указанных признаков специалисты рекомендуют обратиться к врачу и сдать тест на COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал рост показателей заболеваемости коронавирусом в России в течение нескольких недель.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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