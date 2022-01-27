Иммунолог Крючков высказался о возможности более патогенной вспышки штамма «дельта»

Иммунолог Николай Крючков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что у переболевших штаммом коронавируса «омикрон» слабый иммунитет к «дельте», поэтому она ещё может вызвать патогенную вспышку заболеваемости.

По мнению Крючкова, «дельта» вытеснится практически полностью, но «останется у животных в каком-то виде, у людей в небольшом количестве и «дозреет».

«А потом, когда на «омикрон» уже будет значительный иммунитет, она может дать о себе знать и вызовет вспышку более патогенную», — сказал он.

Также Крючков считает, что пандемия может продлится ещё два-три года.

Кроме того, он заявил, что вакцинация является «очень мощной обороной для организма».