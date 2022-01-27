Иммунолог Крючков назвал вакцинацию мощной обороной для организма

Иммунолог Николай Крючков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что вакцинация является «очень мощной обороной для организма».

«Если мы говорим о защите от инфекции, то ничего лучше специфической иммунопрофилактики, то есть вакцин, не существует на этот счёт. И это очень мощная оборона для организма», — сказал он.

Он также объяснил, что проблема коронавируса заключается в том, что он очень быстро мутирует, поэтому вакцины не дают стерильного иммунитета от инфицирования, но «прекрасно» предотвращают тяжёлое течение заболевания.

«Конечно, никакое закаливание, бег трусцой каждый день и прочее не обеспечат даже близкий уровень защиты, как эффективные и качественные вакцины», — отметил Крючков.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».