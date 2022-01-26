Терапевт Лапа рассказала о течении COVID-19 у вакцинированных пациентов

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Врач-терапевт Людмила Лапа перечислила особенности течения коронавируса среди вакцинированных от COVID-19 пациентов.
Терапевт Лапа рассказала о течении COVID-19 у вакцинированных пациентов
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Все пациенты отмечают при лёгком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз, а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых всё это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

Для невакцинированных срок течения болезни составляет около десяти дней, уточнила Лапа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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