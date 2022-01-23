В «Роскосмосе» рассказали о ходе работ по совершенствованию ракеты «Союз-2»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью журналу «Русский космос» рассказал о ходе работ по совершенствованию ракеты-носителя среднего класса«Союз-2». Его слова приводит Интерфакс.

«В 2025—2026 годах нас ждёт бум ракетостроения», — спрогнозировал глава госкорпорации.

По его словам, именно поэтому работы по совершенствованию ракет «Союз-5», «Союза-2», «Амур-СПГ» и семейству «Ангара» останутся востребованными.

Рогозин также добавил, что всех разрабатываемых российских ракет «даже может не хватить, чтобы удовлетворить весь мировой спрос».

Ранее он сообщал, что в 2022 году Россия запустит как минимум две лёгкие ракеты «Ангара».

В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.