В «Роскосмосе» рассказали о ходе работ по совершенствованию ракеты «Союз-2»
«В 2025—2026 годах нас ждёт бум ракетостроения», — спрогнозировал глава госкорпорации.
По его словам, именно поэтому работы по совершенствованию ракет «Союз-5», «Союза-2», «Амур-СПГ» и семейству «Ангара» останутся востребованными.
Рогозин также добавил, что всех разрабатываемых российских ракет «даже может не хватить, чтобы удовлетворить весь мировой спрос».
Ранее он сообщал, что в 2022 году Россия запустит как минимум две лёгкие ракеты «Ангара».
В 2026 году планируется осуществить первые пуски ракет «Ангара» сверхтяжёлого класса, которые смогут выводить на орбиту 37 т полезной нагрузки.