Инфекционист Тимаков назвал возможные симптомы «омикрона»

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Штамм коронавируса «омикрон» может проявляться как одним симптомом, так и их комплексом, заявил инфекционист Евгений Тимаков.
Инфекционист Тимаков назвал возможные симптомы «омикрона»
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

«Может быть один насморк — и у тебя уже «омикрон», но может быть и комплекс симптомов», — цитирует ТАСС Тимакова.

По его словам, если у человека проявляются одновременно насморк, головная боль, осиплость, боль в горле и расстройство стула, то это почти точно заболевание омикрон-вариантом.

Он уточнил, что течение заболевания может быть разнообразным.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

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