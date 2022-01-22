Инфекционист Тимаков назвал возможные симптомы «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может проявляться как одним симптомом, так и их комплексом, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

«Может быть один насморк — и у тебя уже «омикрон», но может быть и комплекс симптомов», — цитирует ТАСС Тимакова.

По его словам, если у человека проявляются одновременно насморк, головная боль, осиплость, боль в горле и расстройство стула, то это почти точно заболевание омикрон-вариантом.

Он уточнил, что течение заболевания может быть разнообразным.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».