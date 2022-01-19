Инфекционист Тимаков рассказал о первых симптомах «омикрона»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о первых симптомах «омикрона».

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что у переболевших или вакцинированных при заболевании новым штаммом может наблюдаться чихание, утомляемость, головная боль, нарушение сна и вялость.

«Первые симптомы «омикрона» совершенно разнообразные. Он может начинаться как обычное ОРВИ. Многие не распознают симптомы, потому что «омикрон» протекает как обычный насморк, боль в горле, першение, чихание», — пояснил Тимаков.

По его словам, у непривитых могут возникать более заметные клинические проявления, в том числе кашель, боли в животе, также бывает бронхит или пневмония.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».