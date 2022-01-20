Вакцинолог Костинов прокомментировал эффективность «Спутника V» против «омикрона»

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Вакцинолог Михаил Костинов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон».
Вакцинолог Костинов прокомментировал эффективность «Спутника V» против «омикрона»
  • AP

Он отметил, что, как выяснили специалисты, если человек получал две дозы «Спутника V» и прошло шесть месяцев после второй прививки, то против «омикрона» эффективность составляет 75%.

«Если человек делает бустеризацию, то есть третью дозу, как полагается, через шесть месяцев, то спустя два-три месяца эффективность против «омикрона» — 100%», — сказал вакцинолог.

Костинов объяснил это тем, что вакцина «Спутник V» может противодействовать многим мутациям омикрон-штамма.

«Это то, чем не обладают импортные вакцины типа Moderna или Pfizer», — заявил Костинов.

Также Костинов предположил, что через пару лет коронавирус может стать как ОРЗ.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил, почему российская вакцина «Спутник V» даёт титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму коронавируса более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами Pfizer.

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