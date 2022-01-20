Вакцинолог Костинов спрогнозировал ситуацию с коронавирусом

Вакцинолог Михаил Костинов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» спрогнозировал ситуацию с коронавирусом.

Специалист рассказал, что в организме человека «остаётся память от перенесённой инфекции».

«Эта память, может, и не сразу исчезает. Никто не знает, может, через год-два. Дальше человек повторно вакцинируется или болеет. Что получается? Опять наполняется эта память», — сказал он.

Он предположил, что через пару лет коронавирус может стать как ОРЗ.

«Я думаю, что через пару лет это войдёт как обычный, банальный ОРЗ, организм человека будет защищён. Может быть, вакцинация войдёт как сезонная. Но в ближайшие три года, я думаю, она ещё будет», — отметил он.

Также Костинов заявил, что впоследствии «жизнь покажет, нужна ли будет вакцинация или нет».

«Или, может быть, будет сделана вакцина, как против гриппа. А сейчас идёт разработка вакцины в один шприц: и грипп, и коронавирус, и тогда будет как сезонная вакцинация и всё будет прекрасно», — предположил вакцинолог.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил, почему российская вакцина «Спутник V» даёт титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму коронавируса более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами Pfizer.