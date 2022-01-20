Гинцбург рассказал о высокой защите вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» от «омикрона»

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT рассказал о высокой защите вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» от штамма коронавируса «омикрон».

«В популяции россиян, которые вакцинировались «Спутником V», 75% вакцинированных имеют вируснейтрализующие антитела, вполне достаточные для того, чтобы защитить их от «омикрона», — сказал он.

По его словам, те, кто ревакцинировался «Cпутником Лайт» через примерно три месяца, «имеют стопроцентный результат по своей сыворотке».

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani сообщили, что «Спутник V» даёт вируснейтрализующих антител к «омикрону» в два раза больше, чем Pfizer.

Также в РФПИ сообщили, что «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин.