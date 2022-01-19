Российские космонавты вернулись на МКС после первого в 2022 году выхода в открытый космос

Короткая ссылка
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили первый в текущем году выход в открытый космос после подготовки модуля «Причал» к стыковкам кораблей на МКС.
Российские космонавты вернулись на МКС после первого в 2022 году выхода в открытый космос
  • Gettyimages.ru
  • © SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Космонавты завершили работы снаружи МКС», — сообщается в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

Отмечается, что они завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе.

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос, позднее они подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.

До этого сообщалось, что Шкаплеров и Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить