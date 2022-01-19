Российские космонавты вернулись на МКС после первого в 2022 году выхода в открытый космос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили первый в текущем году выход в открытый космос после подготовки модуля «Причал» к стыковкам кораблей на МКС.

«Космонавты завершили работы снаружи МКС», — сообщается в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

Отмечается, что они завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе.

Космонавты завершили работы снаружи МКС 👨‍🚀👨‍🚀



Антон Шкаплеров и Пётр Дубров завершили 59-й выход в открытый космос по российской программе (51-й плановый). Они закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск» 19 января в 22:29 мск pic.twitter.com/6lZmgDRyGQ — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 19, 2022

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос, позднее они подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей.

До этого сообщалось, что Шкаплеров и Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС.