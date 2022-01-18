Российские космонавты нашли последнее место утечки воздуха на МКС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля «Звезда» на МКС. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров в конце декабря нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — приводит ТАСС его слова.

Струговец добавил, что инструменты для устранения планируют доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс».

«Беспокойство наших партнёров необоснованно и вызывает удивление», — подытожил он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.