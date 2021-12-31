В «Роскосмосе» рассказали о нахождении возможного места утечки в модуле «Звезда» на МКС
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
«Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в заявлении.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.