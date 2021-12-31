В «Роскосмосе» рассказали о нахождении возможного места утечки в модуле «Звезда» на МКС

Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли на Международной космической станции (МКС) место возможной последней утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Российские космонавты Пётр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в заявлении.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.