Рогозин призвал не спешить с разработкой российской сверхтяжёлой ракеты

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не считает необходимым спешить с разработкой и производством российской сверхтяжёлой ракеты. По его словам, при её создании необходимо использовать все новейшие отечественные технологии.

«Мы думаем, что надо не спешить, а сделать этот носитель чуть позже, но сделать его с максимальной интеграцией туда всех наших новых знаний, наших новых технологий», — приводит РИА Новости его слова в общении с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что представленный ранее проект сверхтяжёлой ракеты имел в основе разработки 20-летней давности.

По словам Рогозина, в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.