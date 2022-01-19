Российские космонавты подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров в рамках работы в открытом космосе подготовили новый модуль российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Причал» к стыковкам кораблей.
Российские космонавты подготовили модуль «Причал» к стыковкам кораблей
  • AP

«Космонавты оттолкнули от модуля «Причал» контейнер из-под стыковочной мишени», — сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации «Роскосмос».

Ранее стало известно, что находящиеся на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров впервые в 2022 году вышли в открытый космос.

До этого сообщалось, что Шкаплеров и Дубров нашли последнее место утечки воздуха в отсеке модуля «Звезда» на МКС.

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