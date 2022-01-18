Гинцбург заявил об отсутствии предпосылок к завершению пандемии на «омикроне»

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что научных предпосылок к окончанию пандемии коронавируса на штамме «омикрон» нет.
Гинцбург заявил об отсутствии предпосылок к завершению пандемии на «омикроне»
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«То, что он («омикрон». — RT) может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на на этом всё закончится, — я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных предпосылок», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург добавил, что пандемия коронавируса будет длиться до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет у большинства населения земного шара.

Ранее стало известно, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов.

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