Врач Васильева рассказала, что у переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение

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Врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала, что у переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение.
Врач Васильева рассказала, что у переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение
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По её словам, у перенёсших COVID-19 могут начаться проблемы со зрением.

«Например, тромбоз центральных вен сетчатки или окклюзия центральной артерии сетчатки или её ветвей», — цитирует «Москва 24» Васильеву.

Она отметила, что ухудшение зрения может быть значительным.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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