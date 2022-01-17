Врач Васильева рассказала, что у переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение

Врач-офтальмолог кандидат медицинских наук Ольга Васильева рассказала, что у переболевших коронавирусом может ухудшиться зрение.

По её словам, у перенёсших COVID-19 могут начаться проблемы со зрением.

«Например, тромбоз центральных вен сетчатки или окклюзия центральной артерии сетчатки или её ветвей», — цитирует «Москва 24» Васильеву.

Она отметила, что ухудшение зрения может быть значительным.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».